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Аллу Пугачеву под руки вывели на сцену во время концерта «Машины времени» в Израиле

Аллу Пугачеву под руки вывели на сцену во время концерта «Машины времени» в Израиле

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева с переездом в Израиль вернулась к светской жизни. В Москве она последние годы редко появлялась на публике, однако после эмиграции не пропускает ни одного концерта.

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