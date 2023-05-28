Аллу Пугачеву под руки вывели на сцену во время концерта «Машины времени» в Израиле

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева с переездом в Израиль вернулась к светской жизни. В Москве она последние годы редко появлялась на публике, однако после эмиграции не пропускает ни одного концерта.
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