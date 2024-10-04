В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в «Крокусе»

Бортников рассказал, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаята Хорасан"* и целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане<strong>Вербовщики исполнителей теракта в "Крокус Сити холле" "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане.
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