В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в «Крокусе»

Бортников рассказал, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаята Хорасан"* и целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане<strong>Вербовщики исполнителей теракта в "Крокус Сити холле" "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане.