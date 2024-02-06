Из дома в Севастополе, где взорвался газ, эвакуируют жителей

Севастополь. Взрыв прогремел в одной из квартир жилого дома в Севастополе, ведется эвакуация. Предположительно, сдетонировал газовый баллон, передает RT со ссылкой на губернатора города Михаила Развозжаева.
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