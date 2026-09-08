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Регионы России

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Microsoft разрабатывает виджет заряда батареи для Windows 11

Microsoft разрабатывает виджет заряда батареи для Windows 11

Компания Microsoft работает над новым виджетом для Windows 11, который будет отображать уровень заряда батареи не только самого устройства, но и подключенных к нему аксессуаров.

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