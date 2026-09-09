Происшествия
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Происшествия

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Кировские полицейские задержали участника мошеннической схемы, причастного к хищению у потерпевшей 4 миллионов рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области совместно с коллегами из МВД Республики Татарстан задержали 27-летнего жителя Казани, подозреваемого в совершении мошенничества.

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