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Региональная Юридическая Служба

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Яна Чурикова назвала Валю Карнавал гибридным артистом

Яна Чурикова назвала Валю Карнавал гибридным артистом

Фото: russianteleweek.ru Яна Чурикова охарактеризовала Валю Карнавал как гибридного артиста, подчеркивая, что в современном музыкальном бизнесе какие новости в России сегодня действительно важны навыки digital.

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