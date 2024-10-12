Яна Чурикова назвала Валю Карнавал гибридным артистом

Фото: russianteleweek.ru Яна Чурикова охарактеризовала Валю Карнавал как гибридного артиста, подчеркивая, что в современном музыкальном бизнесе какие новости в России сегодня действительно важны навыки digital.
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