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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коутиньо перейдет в «Сантос», подписав контракт до конца 2026-го. Медосмотр – завтра

Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в « Сантосе ». Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ливерпуля» подпишет с клубом, за который выступает Неймар , соглашение до конца года.

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