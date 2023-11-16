Климов: Байден надеялся поднять свой рейтинг встречей с Си Цзиньпином

Байден на встрече с Си Цзиньпином представлял «хромую утку». Об этом сказал председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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