Климов: Байден надеялся поднять свой рейтинг встречей с Си Цзиньпином

Байден на встрече с Си Цзиньпином представлял «хромую утку». Об этом сказал председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.