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Китайские автопроизводители займут 37% мирового рынка к 2030 году

Китайские автопроизводители займут 37% мирового рынка к 2030 году

Китайские автопроизводители могут увеличить свою долю мирового автомобильного рынка с 22% в первой половине 2026 года до 37% к 2030 году.

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