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Сафонов не видел критики в свой адрес в начале сезона: «Это сюрприз для меня»

Сафонов не видел критики в свой адрес в начале сезона: «Это сюрприз для меня»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не видел критики в свой адрес со стороны журналистов и болельщиков в начале сезона.

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