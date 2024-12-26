ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Гарант-Инвест». В ЦБ сообщили, что в ходе проведенной 25 декабря 2024 года внеплановой инспекционной ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей КБ «Гарант-Инвест» выявлена крупная недостача.