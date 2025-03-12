Украинские вооружённые формирования наносят массированные артиллерийские удары по Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике для дальнейшего обвинения российской армии в обстрелах города.
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