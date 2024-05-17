Тормозные колодки Exeed LX: оригинал, аналоги

Exeed LX стал самой доступной моделью премиальной линейки суббренда Chery. Дизайн соответствует корпоративному стилю старших моделей и сделан нарочито строгим за счет сочетания острых граней и светодиодной оптики.
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