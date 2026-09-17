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Овечкин фразой «я русский» ответил на критику Запада на участие в ролике ЕР

Овечкин фразой «я русский» ответил на критику Запада на участие в ролике ЕР

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин словами «я русский» ответил на критику из-за участия в предвыборном ролике партии «Единая Россия».

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