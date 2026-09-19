AFP: 31 человек погибли при теракте у мечети в Пакистане

В результате теракта у мечети в пакистанском Кохате погибли 31 человек, включая 16 полицейских. Взрыв устроил террорист-смертник.
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