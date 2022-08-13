В Кемеровмкой области полицейские, Общественный совет и академия единоборств организовали для юнармейцев мастер-класс по основам боевых искусств

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В Кузбассе проходит всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», приуроченная ко Дню физкультурника.

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