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Швейцария доказала работоспособность солнечных панелей между рельсами: Sun-Ways готовит масштабирование технологии

Швейцария доказала работоспособность солнечных панелей между рельсами: Sun-Ways готовит масштабирование технологии

Пилотная установка на железной дороге выработала более 19 МВт·ч и выдержала проход 11 тысяч поездовШвейцарская компания Sun-Ways завершила первый год испытаний солнечной электростанции, установленной непосредственно между железнодорожными рельсами.

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