МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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БРИТАНЦЫ ПРИКАЗАЛИ ВСУ ЗАХВАТИТЬ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС: ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ УЖЕ РАЗРУШЕНА

БРИТАНЦЫ ПРИКАЗАЛИ ВСУ ЗАХВАТИТЬ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС: ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ УЖЕ РАЗРУШЕНА

ОБМЕЛЕНИЕ КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ОТКРЫВАЕТ ВСУ ПРЯМОЙ ПУТЬ К ЗАЭС. ФОТО: DMYTRO SMOLIENKO/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ После ряда затяжных и провальных атак Вооружённые формирования Украины готовы к коварному удару.

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