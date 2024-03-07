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Горожанам на портале «СтроимПросто» доступна Карта строек Москвы

Горожанам на портале «СтроимПросто» доступна Карта строек Москвы

На портале «СтроимПросто» вышел новый сервис для жителей и всех участников сферы строительства. Теперь узнать адреса строящихся объектов Москвы, их технико-экономические параметры, сроки и статус строительства можно на Карте строек.

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