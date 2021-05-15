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Вы должны об этом знать, если решили взять микрозайм

Вы должны об этом знать, если решили взять микрозайм

Вы должны об этом знать, если решили взять микрозайм Маргарита АлексеенкоСпециалист Центра финансовой грамотности Анна Чаплыгина рассказала о том, каких правил нужно придерживаться, если вы решили взять микрозайм у микрофинансовой организации (МФО).

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