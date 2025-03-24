МЧС опубликовало фото с места смертельного ДТП на трассе М-3 в Калужской области

Областное МЧС опубликовало фотографии с места ДТП на 325-м километре трассы М-3 «Украина», где погиб пассажир «Хендая», столкнувшегося с фурой Областное МЧС опубликовало фотографии с места ДТП на 325-м километре трассы М-3 «Украина», где погиб пассажир «Хендая», столкнувшегося с фурой.
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