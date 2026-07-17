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Тысячи россиян вышли на улицы ради Царя

Тысячи россиян вышли на улицы ради Царя

Россияне и иностранцы массово почтили память святых страстотерпцев - императора Николая II и его Августейшей СемьиВ период с 11 по 21 июля в уральской столице проходит XXV Международный фестиваль православной культуры «Царские дни».

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Комментарии
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Александр
Вы конспиролог, судя по написанному.Я конспирологией не увлекаюсь.И когда это Англия Ленина продвигала? Куда? И каким местом Свердлов к решению Уралсовета?
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Как замечательно...Когда начиналась СВО, то сразу же поразили вышки сотовой связи и телетрансляций и... Как говорили военкоры и наши бойцы, через неделю стали больше сдаваться в плен, а мирное население стало задумываться о курсе руководства той как бы страны...Через месяц  там стали восстанавливаться связь и ТВ и... До сих пор те вышки и ретрансляторы работают, а население и тем более загнанные на убой стали ярыми русофобами....Я, это к тому, что прошло около года с тех пор когда &quot;наши&quot; надзоры стали &quot;ограничивать&quot; информацию для русских людей и даже то, что создаётся в России многим недоступно.... Может поэтому вы так воспринимаете как какую-то конспирологию
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4 н.
Алексей Горшков
Чего-то сегодня ОПЯТЬ всплыла тема покаяния за большевиков, ОБРЫДШАЯ ещё с перестроечных и &quot;святых 90-х&quot; годов! А мало ли САМИ &quot;наиправославнейшие&quot; &quot;Помазанников Божьих&quot; уконтрапупили? Пётр III, Павел I - те почему-то святыми не признаны! А уж Николая II-го расстреляли БОЛЬШЕВИКИ - сдаётся мне поэтому-то его святым и признали! Вопросов нет - родных его и челядь расстреливать нельзя было - но он САМ СМЕРТЬ ВПОЛНЕ ЗАСЛУЖИЛ !!! При переписи что он написал про род своих занятий? &quot;ХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙ&quot;! Значит - ПЛОХОЙ хозяин, если ПРИ НЁМ российское государство РАЗВАЛИЛОСЬ !!! Да за одно это он расстрела заслужил, не говоря уже о Ходынке, проигрыше в русско-японской войне, да и в Первой Мировой мы явно ПРОИГРАЛИ, хотя были на ПОБЕДИВШЕЙ СТОРОНЕ !!! Одних РЕВОЛЮЦИЙ на его веку было аж ТРИ !!! Гражданская война была хоть и без его участия, но ЯВНО результатом его &quot;умелого правления&quot;! А ведь в ходе них МАССА ЛЮДЕЙ приняли смерть, гораздо более лютую, чем просто расстрел - святыми что-то НИКТО ИЗ НИХ НЕ ПРИЗНАН !!! И за КАЖДЫЙ ПУНКТ ОН ДОСТОИН РАССТРЕЛА !!!
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4 н.