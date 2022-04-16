Юнармейцы Хорольского района показали хорошие результаты в спортивных состязаниях

Юнармейцы Хорольского района показали хорошие результаты в спортивных состязаниях

В селе Хороль встретились команды юнармейцев из трех населенных пунктов — Хороля, Благодатного и пгт.

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