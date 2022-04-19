В Магадане полицейские и общественники нашли 7-летнюю девочку, о местонахождении которой не было ничего известно в течение полутора часов

В Магадане полицейские и общественники нашли 7-летнюю девочку, о местонахождении которой не было ничего известно в течение полутора часов

18 апреля около 19 часов 20 минут в дежурную часть Отдела МВД России по г. Магадану поступило сообщение от продавца одного из торговых центров.

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