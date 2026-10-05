Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине изменится расписание нескольких поездов

На Смоленщине изменится расписание нескольких поездов

Ограничения также коснутся движения автотранспорта на одном из переездов в Смоленской области Стало известно об изменении расписания некоторых пассажирских и пригородных поездов в Смоленской областях.

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