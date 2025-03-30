Павел Карназыцкий: «Скоро великий Британский халифат»: Лондон уже под контролем мусульман

Каковы перспективы появления Британского халифата среди мусульманских жителей Англии? Какие изменения могут произойти, если англосаксы станут меньшинством? Каковы последствия грядущего роста ислама в стране с англиканской историей? Всё идёт к тому, что вскоре мы увидим в мире Британский халифат.
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