Павел Карназыцкий: «Скоро великий Британский халифат»: Лондон уже под контролем мусульман

Каковы перспективы появления Британского халифата среди мусульманских жителей Англии? Какие изменения могут произойти, если англосаксы станут меньшинством? Каковы последствия грядущего роста ислама в стране с англиканской историей? Всё идёт к тому, что вскоре мы увидим в мире Британский халифат.