Инфекционист Коновалов: норовирус опасен сильнейшим обезвоживанием у детей

Специалист объяснил, чем норовирус отличается от ротавирусаВ связи с участившимся вспышками кишечного гриппа, который в науке носит название норовирус, врач-инфекционист Иван Коновалов в беседе с КП рассказал о главных опасностях этой инфекции.