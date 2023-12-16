В Германии предрекли новую попытку ВСУ пойти в наступление в 2024 году

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) может готовить новое контрнаступление в 2024 году. Такое мнение высказал немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге, сообщает газета Die Welt.
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