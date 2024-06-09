Путин проведет встречу с первыми участниками программы «Время героев»

Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе встретится с бойцами спецоперации на Украине - участниками программы подготовки кадрового резерва «Время героев», сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубин.
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