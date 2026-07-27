Работал на разведку Новой Зеландии: ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене

ФСБ задержала жителя Хабаровска по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, он сотрудничал с разведкой Новой Зеландии и передал ей сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.
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