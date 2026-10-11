REUTERS/Alina Smutko Глава киевского режима Владимир Зеленский тащит народ Украины в "пучину язычества" и пытается устроить в стране первобытно-общинный строй.
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Можно подумать, что пра-прадеды Захаровой не были язычниками. Народ, предавший веру своих предков, рано или поздно погибнет.