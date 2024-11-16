Меркурис: администрация Трампа пришла к решению закрыть проект по Украине

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа пришла к единой позиции по Украине, вывод – пора закрывать этот проект, пишет РИА Новости.
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