Что такое темная женская энергия, как ее принять и раскрыть в себе Алёна ЮрьеваСегодня, когда образы «идеальной женщины» множатся с каждым кликом — от заботливой хранительницы очага до безупречно сияющей it-girl — многим становится тесно в этих шаблонах.