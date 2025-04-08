Что такое темная женская энергия, как ее принять и раскрыть в себе Алёна ЮрьеваСегодня, когда образы «идеальной женщины» множатся с каждым кликом — от заботливой хранительницы очага до безупречно сияющей it-girl — многим становится тесно в этих шаблонах.
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