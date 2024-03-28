Ротные тактические учения стартовали в Мангистау

На полигоне «Оймаша» в войсках регионального командования «Запад» состоялись ротные тактические учения, на которых морпехи родемонстрировали свои навыки и умения в различных боевых ситуациях, передает inAktau.
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