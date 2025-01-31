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«Нужно снова испытать подобное». В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

«Нужно снова испытать подобное». В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

Бывший председатель палаты парламента и сенатор Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
БЛИН! А не поздновато ли МИД России спохватилось о выплате компенсаций блокадникам? Сколько их на сегодня осталось? Хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать?
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19 час.
федор
Тварота чешская и ведьма! Придержи паскуда сосущая свой поганый язык , пока мы мразота тебе его не вырвали !!!!! Сука не трожь блокадников и ВОВ !!! Таких тварей надо ликвидировать однозначно. Сука твоё поганое еб…ло запомнили , не дай бог ты где-то появишься в поле зрения тварь!!!!!
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16 час.
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