«Нужно снова испытать подобное». В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

БЛИН! А не поздновато ли МИД России спохватилось о выплате компенсаций блокадникам? Сколько их на сегодня осталось? Хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать?

федор

Тварота чешская и ведьма! Придержи паскуда сосущая свой поганый язык , пока мы мразота тебе его не вырвали !!!!! Сука не трожь блокадников и ВОВ !!! Таких тварей надо ликвидировать однозначно. Сука твоё поганое еб…ло запомнили , не дай бог ты где-то появишься в поле зрения тварь!!!!!