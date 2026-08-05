Браконьеры убили благородного оленя в Ольхонском районе

В Ольхонском районе выявлен факт браконьерства — незаконной добычи благородного оленя. Государственный охотинспектор обнаружил преступление, в результате которого животному миру причинен ущерб на сумму 350 000 рублей, сообщили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии