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Иркутск Сегодня

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Браконьеры убили благородного оленя в Ольхонском районе

В Ольхонском районе выявлен факт браконьерства — незаконной добычи благородного оленя. Государственный охотинспектор обнаружил преступление, в результате которого животному миру причинен ущерб на сумму 350 000 рублей, сообщили в ведомстве.

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