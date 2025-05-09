Жизнь одна……. Когда остаешься один на один со своими страхами, болезнями, одиночеством, грустью, начинаешь перебирать в памяти события минувших дней, минувших лет.
ЖИЗНЬ ОДНА
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Жизнь одна……. Когда остаешься один на один со своими страхами, болезнями, одиночеством, грустью, начинаешь перебирать в памяти события минувших дней, минувших лет.
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