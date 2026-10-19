Прекрасная теоретическая статья от Р. Ищенко.Американские политики ещё в первый срок Трампа отмечали, что в США впервые со времён Гражданской войны началась серьёзная политическая борьба, а партии (Демократическая и Республиканская) на деле представляют интересы альтернативных, практически антагонистических социальных групп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T А зачем и почем...
- Пусть мир спасае...
- Пусть мир спасае...
Статья неплохая несмотря на то, что смещены все смысловые и вокабулярные акценты. Что такое, например, соровские воспитанники и антисоровские силы. И совсем не понятно, кто в России и почему атеистов-марксистов и еще кого-то называют либерал-фашистами.