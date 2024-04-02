Жильцы многоэтажки в Екатеринбурге пожаловались на незнакомца, пытающегося открыть их двери

К одной из горожанок он смог попасть в квартиру ночью, открыв дверь своим ключом.Молодая женщина в Екатеринбурге пожаловалась, что посреди ночи к ней в квартиру вдруг вошёл мужчина, открывший дверь своим ключом.
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