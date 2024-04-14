Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии

Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях произошёл весьма курьёзный случай. Силовики, в поисках нелегальных мигрантов, слегка перестарались.

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Комментарии
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валерии темников
Курьёзный случай......  Вспомнился курьёзный случай из начала 70 годов  прошлого века. В газете Комсомольская  правда  была опубликована заметка.--- Посольство ФРГ потребовала от одной африканской страны найти их  посла пропавшего на сафари...  Те долго отмалчивались и в конце концов вынуждены были ответить--Ну съешьте нашего посла....
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