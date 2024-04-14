Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На днях произошёл весьма курьёзный случай. Силовики, в поисках нелегальных мигрантов, слегка перестарались.
Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии
Комментарии
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валерии темников
Курьёзный случай...... Вспомнился курьёзный случай из начала 70 годов прошлого века. В газете Комсомольская правда была опубликована заметка.--- Посольство ФРГ потребовала от одной африканской страны найти их посла пропавшего на сафари... Те долго отмалчивались и в конце концов вынуждены были ответить--Ну съешьте нашего посла....
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16 час.
НR
Надежда Rudi
Стоит ожидать - не стоит ожидать! Столько времени уже ожидаем! А Колокольцев молчит, один Бастрыкин и Толстой видят ситуацию!
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13 час.
Юрий Кушнарев
а какая разница? и где вы её там увидели? давно тащат "дары" Чуйской долины в диппочте.
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3 час.
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