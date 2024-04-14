Силовики слегка перестарались. Хотели накрыть логово мигрантов, а "упаковали" дипломата из Киргизии

валерии темников Курьёзный случай...... Вспомнился курьёзный случай из начала 70 годов прошлого века. В газете Комсомольская правда была опубликована заметка.--- Посольство ФРГ потребовала от одной африканской страны найти их посла пропавшего на сафари... Те долго отмалчивались и в конце концов вынуждены были ответить--Ну съешьте нашего посла....

НR Надежда Rudi Стоит ожидать - не стоит ожидать! Столько времени уже ожидаем! А Колокольцев молчит, один Бастрыкин и Толстой видят ситуацию!