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Украинские ЗРК FrankenSAM заступили на боевое дежурство

Украинские ЗРК FrankenSAM заступили на боевое дежурство

ЗРК FrankenSAM в виде пусковой установки "Бук" с ракетами AIM-7. Фото Telegram / "Вестник ПВО"Несколько месяцев назад стало известно, что иностранные покровители разрабатывают для киевского режима семейство зенитных ракетных комплексов под общим названием FrankenSAM.

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