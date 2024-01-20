Украинские ЗРК FrankenSAM заступили на боевое дежурство

ЗРК FrankenSAM в виде пусковой установки "Бук" с ракетами AIM-7. Фото Telegram / "Вестник ПВО"Несколько месяцев назад стало известно, что иностранные покровители разрабатывают для киевского режима семейство зенитных ракетных комплексов под общим названием FrankenSAM.