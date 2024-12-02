Кобахидзе рассказал, что будет с Зурабишвили в конце декабря

en.wikipedia.org6828 прочтений Вчера Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в конце текущего месяца президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть пост главы государства, несмотря на ее заявления о непризнании итогов выборов и нелегитимности правительства.