Кобахидзе рассказал, что будет с Зурабишвили в конце декабря

en.wikipedia.org6828 прочтений Вчера Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в конце текущего месяца президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть пост главы государства, несмотря на ее заявления о непризнании итогов выборов и нелегитимности правительства.
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