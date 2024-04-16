Уровень воды в реке Тобол у Кургана за ночь поднялся до 737 сантиметров

Об этом свидетельствуют данные геопортала Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по информации на 06:00 (04:00 мск) 16 апреля, поднялся еще на 14 сантиметров, достигнув отметки в 737 сантиметров, следует из данных геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области.