У внедорожника M-Hero 917 появилась экспедиционная версия[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Представленный два года назад огромный внедорожник Mengshi 917 (он же M-Hero 917) корпорации Dongfeng понемногу обрастает модификациями.
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