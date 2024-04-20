В Татарстане продолжается капремонт объектов социально-культурной сферы, начат капремонт 406 многоквартирных домов в 36 муниципальных образованиях

О том, как продвигается капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов в рамках республиканских и федеральных программ, доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.