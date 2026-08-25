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Несекретные материалы

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Почему в СССР томатный сок пили с солью: причины и традиции

Почему в СССР томатный сок пили с солью: причины и традиции

Томатный сок в Советском Союзе был самым любимым и доступным народным напитком. Практически в каждом отделе «Соки-Воды» или обычном гастрономе стояли высокие стеклянные конусы с густой красной жидкостью, а прямо на прилавке рядом с продавцом неизменно находились баночка с поваренной солью и граненый стакан с водой, где плавала чайная ложка.

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