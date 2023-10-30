Пользователям «Электронного дома» из Северного стала доступна новая услуга

Пользователи «Электронного дома» из района Северный теперь могут оставлять заявки на установку умных видеодомофонов в своих домах, которые позволяют принимать видеозвонки на смартфоне, удаленно открывать дверь через приложение и выдавать коды для доступа в подъезд.
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