Сергей Безруков объявил об интеграции МГТ в МХАТ имени Горького

В этом году Московский губернский театр станет частью МХАТ имени М. Горького. О планах интеграции рассказал художественный руководитель МХАТ Сергей Безруков, подчеркнув исторические корни и значение этого преобразования для театрального искусства.
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