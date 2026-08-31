Ведерников: Солари любит полежать, Даку ещё бедный бегал в соплях и просил вторую жёлтую карточку

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников рассказал об эпизоде в матче шестого тура со «Спартаком». «Меня должны были удалять? Там вообще не было нарушения правил.
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