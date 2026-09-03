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Путин заявил, что есть шанс урегулировать украинский конфликт

Путин заявил, что есть шанс урегулировать украинский конфликт

Президент России Владимир Путин отметил, что еще есть шанс урегулировать украинский конфликт. Об этом российский лидер сказал на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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